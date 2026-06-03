Диетолог Морозова: настоящая проблема ожирения лежит в финансовой плоскости

А диетолог нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru ответила, сколько молока можно пить взрослому человеку в сутки. При отсутствии противопоказаний здоровому человеку можно употреблять один два стакана молока в день. От лактозы стоит отказаться при любых воспалениях и подобрать безлактозные варианты.