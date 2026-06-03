Экономист Гареев: в отпуск за границу стоит брать около 300 тысяч рублей

По словам эксперта, комфортно будет иметь сумму в границах от $3 тыс. (217 тыс. рублей) до $5 тыс. (361 тыс. рублей). Это вовсе не значит, что нужно всё потратить, деньги можно ввезти обратно в страну, но на случай непредвиденных расходов, лучше, чтобы они были с собой, так как российскими картами рассчитаться за рубежом нельзя.