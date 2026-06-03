Оториноларинголог Мхитарян: кондиционеры приводят к ощущению песка в горле

Для безопасного использования климатической техники врач порекомендовал соблюдать несколько правил: устанавливать температуру не ниже 22−23 градусов. Не стоит направлять прямой поток воздуха на себя, это приведет к простудам. Не забывать о проветривании помещения и поддерживайте водный баланс в жаркое время года — питьевой режим очень важен.