В Красноярском крае подвели итоги регионального этапа «Зарницы 2.0»

В Красноярском крае завершился региональный этап Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». По его итогам определили команды, которые представят регион на окружных соревнованиях и всероссийском финале. В 2026 году игра объединила около 80 тысяч школьников и студентов СПО края. Более 12 тысяч человек участвовали в муниципальном этапе, свыше 800 вышли в зональные соревнования. На региональном этапе встретились 280 участников из разных территорий края. [caption id= «attachment_368304» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение Первых»[/caption] Соревнования для младшей возрастной категории прошли 27−28 мая на базе Кедрового кадетского корпуса. Победителем стал отряд «ЗаДело» из Емельяновского муниципального округа. Второе место занял «Кадровый резерв» из Рыбинского муниципального округа, а третье — «Саперы» из Назаровского муниципального округа. [caption id= «attachment_368312» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение Первых»[/caption] С 30 мая по 2 июня на базе Регионального центра патриотического воспитания «Юнармия» прошли соревнования для средней, старшей и специальной возрастных категорий. Участники проходили командные и индивидуальные испытания, военно-тактическую игру, марш-бросок, состязания по строевой, огневой и военно-политической подготовке. [caption id= «attachment_368301» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: «Движение Первых»[/caption] В средней возрастной категории победил отряд «Звезда БСШ» Эвенкийского муниципального округа. Второе место занял «Форпост 24» из Емельяновского муниципального округа, третье — «Сибирские мишки» из Енисейского муниципального округа. [caption id= «attachment_368307» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: Движ’Движение Первых«[/caption] В старшей возрастной категории первое место также занял отряд “Звезда БСШ” Эвенкийского муниципального округа. Вторым стал отряд “Кадеты вперед” из Емельяновского муниципального округа и третьим — “Барс Сухоной” Манско-Уярского муниципального округа. [caption id=»attachment_368305«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: “Движение Первых”[/caption] В специальной возрастной категории победил отряд “Огненный щит” Ачинского муниципального округа. Второе место заняла команда “АК-БАРС” из Красноярска, а бронза у “Технарей ЕМТ” Енисейского муниципального округа. [caption id=»attachment_368306«align=»alignnone«width=»1280«] Фото: “Движение Первых”[/caption] Победители в средней и специальной возрастных категориях представят Красноярский край на окружном этапе, который пройдет в регионе. Победители старшей категории получили прямую путевку в финал “Зарницы 2.0”, который состоится в сентябре в Волгограде. Напомним, что в Красноярском крае выбрали победителей конкурса “Семья года — 2026”.