Поиск Яндекса
Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ ночью атаковали Мичуринск Тамбовской области: есть разрушения

В ночь на 3 июня ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области с помощью беспилотников. Никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений в жилом секторе и на предприятии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

В ночь на 3 июня ВСУ атаковали Мичуринск Тамбовской области с помощью беспилотников. Никто не пострадал, однако был зафиксирован ряд разрушений в жилом секторе и на предприятии. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в своем Telegram-канале.

По данным главы региона, в многоквартирном доме, библиотеке и школе искусств выбиты окна. Также повреждены хозпостройки промышленного предприятия.

«На месте происшествия работают оперативные службы, ситуация находится под контролем», — заключил господин Первышов.

В Минобороны сообщили, что ночью над Россией было сбито 354 беспилотника самолетного типа, в том числе над Белгородской, Воронежской, Курской и Орловской областями.

В последний раз тамбовский губернатор сообщал об атаке ВСУ на регион 3 декабря. Тогда из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше