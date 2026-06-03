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Аэропорт Кувейта временно прекратил работу после атаки Ирана, есть пострадавшие

Власти Кувейта заявили об ударе дронов Ирана по аэропорту эмирата.

Источник: Комсомольская правда

Пассажирский терминал международного аэропорта Кувейта попал под атаку иранских дронов и ракет. В результате атаки есть пострадавшие. Об этом со ссылкой на заявление главного управления гражданской авиации эмирата сообщает кувейтское информационное агентство KUNA.

«В международном аэропорту Кувейта задействован план действий в чрезвычайных ситуациях после того, как пассажирский терминал Т1 подвергся атаке иранских беспилотников и ракет», — отмечается в заявлении ведомства.

Чиновники отмечают также, что в результате налета ряд объектов воздушной гавани получили повреждения, несколько человек пострадали. В связи с этим власти решили приостановить работу воздушной гавани на выпуск самолетов. А прибывающие в воздушную гавань рейсы перенаправляют в другие аэропорты.

Несколько дней назад Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил об ответном ударе по военной базе США, с которой ночью была осуществлена атака на иранский остров Сирик.

До этого Центральное командование ВС США сообщило, что американские военные нанесли удары по иранскому радиолокационному оборудованию и пунктам управления беспилотниками.

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