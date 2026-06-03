Аэропорт Кувейта временно прекратил работу после атаки Ирана, есть пострадавшие

Чиновники отмечают также, что в результате налета ряд объектов воздушной гавани получили повреждения, несколько человек пострадали. В связи с этим власти решили приостановить работу воздушной гавани на выпуск самолетов. А прибывающие в воздушную гавань рейсы перенаправляют в другие аэропорты.