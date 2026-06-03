Руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов: семьям нужна не только поддержка, но и удобная среда для жизни

Отдельной темой стала поддержка женщин во время беременности и родов. По данным опросов и обращений на прямую линию, до четверти женщин сталкиваются с проблемами в этот период и жалуются на грубость, равнодушие или невнимательность персонала. В то же время ситуация постепенно улучшается: оценки женщин, родивших в последние годы, уже на 15% выше, чем у тех, кто рожал 5−6 лет назад.