Руководитель Народного фронта Михаил Кузнецов: семьям нужна не только поддержка, но и удобная среда для жизни

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На заседании Совета при Президенте по реализации государственной демографической и семейной политики обсудили, что для рождения детей важны не только выплаты, но и качество социальной среды: отношение работодателей, доступная медицина, транспорт, детская инфраструктура и помощь близких.
С докладом выступил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. По данным майского опроса движения, в котором приняли участие более 30 тыс. человек, 92% россиян считают, что быть родителем — счастье, а дети — главная радость в жизни.
При этом не все семьи могут реализовать свои планы. Как отметил Михаил Кузнецов, часто дело не только в материальном положении, но и в том, насколько общество готово быть дружественным к семьям с детьми.
По данным Народного фронта, 25% родителей ежегодно сталкиваются с несправедливым отношением или ограничениями из-за детей. Каждая вторая жалоба связана с работодателями: отказом в приеме на работу из-за маленьких детей, давлением из-за больничных или отказом в повышении. Каждая третья касается транспорта, школ, детских садов, поликлиник или органов соцзащиты.
«При этом 36% граждан, не имеющих детей, говорят, что их решение завести ребенка не будет зависеть от увеличения мер поддержки. Это вопрос культурной среды, отношения общества и качества инфраструктуры», — сказал Михаил Кузнецов.
Отдельной темой стала поддержка женщин во время беременности и родов. По данным опросов и обращений на прямую линию, до четверти женщин сталкиваются с проблемами в этот период и жалуются на грубость, равнодушие или невнимательность персонала. В то же время ситуация постепенно улучшается: оценки женщин, родивших в последние годы, уже на 15% выше, чем у тех, кто рожал 5−6 лет назад.
Народный фронт предлагает развивать практики «роддомов с душой», где будущие мамы могут заранее познакомиться с врачами и условиями пребывания. Результаты мониторинга регионов с наибольшим количеством жалоб и предложения по распространению успешных решений планируют передать в Минздрав.
Еще одно направление — репродуктивное здоровье. В стране уже запущена репродуктивная диспансеризация, в регионах открываются центры охраны здоровья семьи и репродукции. Однако, по данным Народного фронта, мужчины значительно реже обращаются за обследованием и лечением. О существовании врача-андролога знают только около 20% граждан. В связи с этим предлагается расширять подготовку профильных специалистов и развивать центры репродуктивного здоровья.
Обсуждались и меры, которые делают повседневную жизнь семей удобнее. Опросы показывают высокий запрос на кратковременный присмотр за детьми: особенно это важно для родителей, у которых рядом нет бабушек и дедушек. По данным Народного фронта, около половины семей с детьми и 65% семей без детей не имеют близких родственников, которые могли бы регулярно помогать с ребенком.
Одной из проблем молодых и многодетных семей остается мобильность. Народный фронт ранее поднимал вопрос доступности такси с детскими креслами. Сейчас движение вместе с одной из крупных каршеринговых компаний прорабатывает запуск семейных микроавтобусов с пониженным тарифом для многодетных семей. Также рассматривается программа бесплатного обучения вождению для многодетных мам совместно с социально ответственными автошколами.
Отдельное предложение касается безопасности детей дома. По статистике, ежегодно около тысячи детей выпадают из окон. Народный фронт совместно с Минстроем проработал вопрос включения детских ограничителей на окна в стандарт отделки многоквартирных домов. Такой механизм почти не влияет на стоимость жилья, но может предотвратить трагедии.
Еще одна практическая инициатива связана с участием бабушек и дедушек в воспитании детей. Сейчас без нотариальной доверенности они часто не могут забрать ребенка из детского сада или сопроводить его в медицинское учреждение. Народный фронт предлагает проработать цифровое подтверждение таких полномочий через портал Госуслуг.
Также движение предлагает сохранить меры поддержки многодетным семьям до окончания очного обучения старшего ребенка в вузе. Сейчас часть льгот действует до достижения им 18 лет или 23 лет при очном обучении на бюджете. Однако при переходе на новую модель высшего образования часть студентов будет завершать обучение позже.