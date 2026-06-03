Защита в сети. Мошенники используют тактику «обратного звонка»

Информации о разных методах дистанционных преступлений много, однако на уловки мошенников всё ещё попадаются тысячи людей. Всё дело в том, что злоумышленники пользуются проверенными психологическими приёмами. Знание этих способов убережёт вас от беды, ведь выучить все схемы преступников просто невозможно.
Сообщения от «госсервисов».
В России набирает распространение новая схема телефонного мошенничества, основанная на тактике так называемого «обратного звонка». Злоумышленники рассылают гражданам сообщения якобы от имени государственных сервисов или служб безопасности с предупреждением о взломе аккаунта на портале «Госуслуги».
В сообщении потенциальной жертве предлагают срочно связаться с «технической поддержкой» по указанному номеру телефона для предотвращения утечки данных или блокировки учётной записи. После звонка человека соединяют с подставными операторами, которые под предлогом проверки безопасности пытаются получить персональные данные, реквизиты банковских карт или коды подтверждения из СМС.
Депутат Государственной думы от Пермского края, член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отметил, что мошенники продолжают активно использовать методы психологического давления и создавать искусственное ощущение срочности.
«Главная задача злоумышленников — заставить человека действовать быстро и эмоционально, не давая времени спокойно оценить ситуацию. Сегодня мошенники всё чаще используют темы, связанные с “Госуслугами”, банковскими сервисами и безопасностью персональных данных, потому что эти вопросы вызывают у людей естественное беспокойство. Необходимо помнить: сотрудники государственных структур, банков и правоохранительных органов никогда не просят граждан самостоятельно перезванивать на мобильные номера, сообщать коды из СМС или данные банковских карт», — подчеркнул депутат.
Инструмент защиты.
Антон Немкин также призвал жителей внимательно относиться к подобным сообщениям, не переходить по сомнительным ссылкам и обязательно предупреждать о новых схемах мошенничества пожилых родственников и близких.
«Информационная грамотность сегодня становится одним из ключевых инструментов защиты от кибермошенничества. Чем больше граждан знают о подобных схемах, тем сложнее злоумышленникам вводить людей в заблуждение», — отметил парламентарий.
Если вас просят срочно перезвонить, быстро отправить данные, как можно скорее предпринять какие-то действия, то для начала успокойтесь. Для верности вы можете посоветоваться с близкими прежде, чем предпримете какие-то действия.