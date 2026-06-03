Традиционные нанайские лодки прибыли в школу Солнечного округа к летнему сезону

В национальном селе Кондон Солнечного округа ученики получили возможность всерьез заниматься национальными водными видами спорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в школьный спортивный инвентарь поступили три судна, изготовленные по древним нанайским лекалам: две оморочки и одна лодка на пять гребцов.
— Их изготовили специально для нас комсомольские мастера. Процесс занял длительное время, но, к счастью, к летнему сезону 2026 года умельцы успели. Лодки получились не только надежными, но и красивыми, — рассказала руководитель управления образования Солнечного округа Лилия Чешева.
Каждое судно оборудовано всем необходимым для безопасных тренировок: веслами, спасательными жилетами. Все детали выполнены с учетом национальных традиций.
Напомним, что 26 июня в Кондоне, где большинство жителей составляют нанайцы, состоится большой спортивный праздник. Юные спортсмены смогут показать свои навыки.
— Появление лодок в школе — это не просто обновление спортбазы. Это живая связь поколений: дети смогут не только тренироваться, но и возрождать и укреплять вековые спортивные традиции своего народа, — добавила Лилия Чешева.