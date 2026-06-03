Традиционные нанайские лодки прибыли в школу Солнечного округа к летнему сезону

— Их изготовили специально для нас комсомольские мастера. Процесс занял длительное время, но, к счастью, к летнему сезону 2026 года умельцы успели. Лодки получились не только надежными, но и красивыми, — рассказала руководитель управления образования Солнечного округа Лилия Чешева.