«Желтый» уровень опасности из-за грозы объявили в Подмосковье 4 июня

«Желтый» уровень погодной опасности из-за грозы объявили в Московской области 4 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
Предупреждение будет действовать с 12:00 до 19:00. В этот период в отдельных районах региона прогнозируются грозы, сопровождающиеся дождем, передает портал.
Климатолог Николай Терешонок ранее рассказал, что в связи с ростом температуры энергетика атмосферы возрастает, поэтому грозы, смерчи и шквалистый ветер будут приходить в столицу чаще.
Кроме того, в высокой долей вероятности в 2026 году Эль-Ниньо превратится в супер-Эль-Ниньо, из-за чего лето в России может пройти с жарой. «Вечерняя Москва» обсудила этот вопрос с экспертами.
Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал «Вечерней Москве», что температура воздуха в Москве в воскресенье, 7 июня, повысится до плюс 25−27 градусов. Он добавил, что с 2 июня показатели температуры будут соответствовать климатическим нормам начала месяца.
Этим летом погода в столице ожидается теплее нормы с «температурными качелями». Об этом во вторник, 2 июня, сообщила старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Ирина Железнова.