Чем воронежцам запомнится Роман Асхабадзе?

Воронежский «Факел» покидает руководивший им последние семь лет генеральный директор Роман Асхабадзе. Его обращение к болельщикам появилось на официальном сайте клуба.
Асхабадзе как символ подъема воронежского футбола.
«Я обратился к председателю Совета по содействию в развитии АФК “Факел” Гусеву Александру Викторовичу с просьбой не рассматривать возможность продления моего контракта с клубом… на будущий сезон», — эти слова Романа Гурамовича поразили тысячи поклонников огнеопасных, для которых фамилия Асхабадзе стала символом невиданного ранее подъема воронежского футбола.
Асхабадзе принял команду в критической ситуации в июле 2019 года, когда она из сезона в сезон не в состоянии была выбраться из подвалов турнирной таблицы Первой лиги и только по неспортивным обстоятельствам не вылетала во Второй дивизион. Про него было известно, что в роли гендира он был задействован в двух командах — ереванском «Бананце» и московском «Спартаке», и каких-либо достижений с последним не добился. Для начала промахнувшись с назначением главными тренерами Сергея Оборина и Владимира Бесчастных, он в течение года разобрался в ситуации и внес коренной перелом в процесс развития «Факела». Ознаменовал это первый приход в команду Олега Василенко, который в первый же год руководства вывел огнеопасных в десятку сильнейших, а в следующем сезоне завоевал путевку в Премьер-лигу.
Три года подряд, проведенные в высшем дивизионе российского футбола, — рекорд для Воронежа, и уже за одно это гендира долго будут помнить болельщики. Правда, вряд ли забудется и тренерская чехарда, с помощью которой Асхабадзе пытался решить проблемы клуба, когда каждый год по три тренера сменялись на руководящем посту. Дважды это сработало и помогло удержать «Факел» в Премьер-лиге, на третий раз не получилось. Но последовавшее затем возвращение через год после вылета в стан сильнейших — тоже впервые в истории «Факела». Нельзя не отметить и другое крайне важное обстоятельство: благодаря работе Асхабадзе улучшилось финансовое положение клуба, и он расплатился с огромными долгами, копившимися годами. «У клуба нет долгов, — с вполне оправданной гордостью сообщал он федеральному сайту. — Нет ни займов, ни процентов, которые надо погашать, ни долгов по зарплатам и трансферам — клуб абсолютно чистый в плане финансов».
Совместная работа на благо футбола.
«Я искренне благодарю лично Александра Викторовича Гусева за всестороннюю поддержку клуба и совместную работу», — прозвучало в прощальном обращении к поклонникам «Факела», и это не пустые слова. Конечно, без помощи руководства области все эти успехи были бы невозможны. Сам губернатор в ответном послании поблагодарил гендира не только за спортивные успехи «Факела», но и за помощь в создании современной детской футбольной Академии, в реализации проекта нового стадиона.
«Накопленный за эти годы опыт и созданный фундамент позволят клубу успешно двигаться вперед. Мы и дальше будем делать все необходимое для его поступательного развития в интересах десятков тысяч преданных болельщиков. Для этого у нас и наших партнеров из бизнеса есть все необходимые ресурсы», — заверил Александр Гусев воронежских поклонников футбола и пожелал новых достижений уже бывшему гендиру.
Причина ухода Асхабадзе.
В чем причина отставки? Разбираясь в этом, мы вступаем на весьма опасный путь догадок и предположений. Как и принято в таких случаях, сам Асхабадзе упоминает «семейные и личные обстоятельства». Но здесь же звучит фраза о том, что «мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом». Не следует ли это понимать так, что в нынешних реалиях клуб, с точки зрения Асхабадзе, достиг этого самого максимума?
«Мне как менеджеру удалось привлечь порядка 300−400 миллионов спонсорских денег в бюджет клуба. В нынешних коммерческих условиях это дорогого стоит. Если говорить о миллиардах, то это другой уровень, и они появятся только с новой инфраструктурой», — было сказано практически ровно год назад на встрече Романа Гурамовича с болельщиками. Возможно, генеральный директор уходит, поскольку осознает, что без выхода на тот самый «другой уровень» не сможет обеспечить дальнейшего развития футбольного клуба.
Специалисты в области футбола в один голос повторяют, что без усиления нынешнего состава в Премьер-лиге воронежцам придется несладко. События минувшей весны, когда было упущено, казалось бы, уже практически обеспеченное в результате огромного отрыва от соперников первое место и даже возникли сомнения по поводу второго, подтверждают это. Информация по поводу бюджета клуба на предстоящий сезон минимальна, но очевидно, что без хорошей, грамотной селекции, без сильных приобретений в летнее трансферное окно «Факелу» уготована непростая борьба за выживание в стане сильнейших.
«Эти годы мы всегда пытались достигать максимума в целях и задачах, которые стояли перед клубом, написали яркие новые страницы в его истории. Лично для меня “Факел” и Воронеж стали вторым домом, клуб и город навсегда останутся в моем сердце», — прозвучало в обращении Романа Асхабадзе. Нет сомнений, что и он благодаря проделанной за эти годы работе обеспечил себе место в сердцах и памяти любящих футбол воронежцев.