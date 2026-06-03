Чем воронежцам запомнится Роман Асхабадзе?

Три года подряд, проведенные в высшем дивизионе российского футбола, — рекорд для Воронежа, и уже за одно это гендира долго будут помнить болельщики. Правда, вряд ли забудется и тренерская чехарда, с помощью которой Асхабадзе пытался решить проблемы клуба, когда каждый год по три тренера сменялись на руководящем посту. Дважды это сработало и помогло удержать «Факел» в Премьер-лиге, на третий раз не получилось. Но последовавшее затем возвращение через год после вылета в стан сильнейших — тоже впервые в истории «Факела». Нельзя не отметить и другое крайне важное обстоятельство: благодаря работе Асхабадзе улучшилось финансовое положение клуба, и он расплатился с огромными долгами, копившимися годами. «У клуба нет долгов, — с вполне оправданной гордостью сообщал он федеральному сайту. — Нет ни займов, ни процентов, которые надо погашать, ни долгов по зарплатам и трансферам — клуб абсолютно чистый в плане финансов».