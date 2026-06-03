Больше половины россиян не брали отпуск в 2026 году

Отношение к отпуску отличается в зависимости от сферы работы. В сельском хозяйстве больше всего сотрудников, которые уже полностью использовали отпуск. Таких оказалось 16%. При этом в сфере искусства, развлечений и массмедиа у большинства работников отпуск еще впереди. Там ни одного отпускного дня в этом году пока не брали 65% сотрудников.