Больше половины россиян не брали отпуск в 2026 году

Больше половины работающих россиян еще ни разу не брали отпуск в 2026 году. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным опроса, более 50% респондентов не потратили ни одного отпускного дня с начала года. Еще 32% использовали отпуск частично. Только 5% работающих россиян уже полностью отгуляли отпуск. Еще 13% участников исследования сообщили, что не были в официальном отпуске, так как сейчас не трудоустроены.
Отношение к отпуску отличается в зависимости от сферы работы. В сельском хозяйстве больше всего сотрудников, которые уже полностью использовали отпуск. Таких оказалось 16%. При этом в сфере искусства, развлечений и массмедиа у большинства работников отпуск еще впереди. Там ни одного отпускного дня в этом году пока не брали 65% сотрудников.
Опрос проходил в мае 2026 года. В нем приняли участие 3,22 тыс. респондентов.