Самолет врезался в опору ЛЭП и рухнул около жилых домов в Италии

В публикации сказано, что самолет внезапно потерял высоту. Очевидцы рассказали, что пилот пытался увести машину от жилых домов, но Cessna врезалась в бетонный столб линии электропередачи и рухнула на землю на скорости около 130 узлов (примерно 150 миль в час). Тайно погиб на месте. Находившийся на борту самолета 19-летний студент-пилот выжил. Юноша получил серьезные травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии.