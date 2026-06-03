В Белгородской области от атак со стороны Украины за сутки ранены девять человек

Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в Валуйском округе — четверо. Один из них получил ранения в городе Валуйки при детонации БПЛА, остальные — в районе села Посохово в результате атаки дрона на автомобиль. Все отправлены на амбулаторное лечение. Также три человека пострадали от детонации беспилотника в поселке Красная Яруга Краснояружского округа — госпитализировали только одного. Еще двое получили ранения в городе Шебекино Шебекинского округа. Там от атаки БПЛА на автобус пострадал его водитель, второй мирный житель был ранен в результате детонации дрона на территории коммерческого объекта. Оба пострадавших лечатся дома.