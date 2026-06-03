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Возле мэрии Хабаровска появился «умный» светофор

Установка светофора началась в понедельник, 1 июня, на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева, который уже давно «славится» огромными пробками. Сегодня обновленный автоматический регулировщик движения уже начал работать. От своего «предшественника» он отличается наличием в нем интеллектуальной транспортной системы, которая нужна для сбора и анализа данных о дорожной обстановке в часы пик и автоматической регулировки.

Установка светофора началась в понедельник, 1 июня, на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева, который уже давно «славится» огромными пробками. Сегодня обновленный автоматический регулировщик движения уже начал работать. От своего «предшественника» он отличается наличием в нем интеллектуальной транспортной системы, которая нужна для сбора и анализа данных о дорожной обстановке в часы пик и автоматической регулировки движения на этом перекрестке.