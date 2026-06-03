Роботы в балетной пачке и деловом костюме встретили гостей ПМЭФ-2026

Гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встречают человекоподобные роботы в балетной пачке и деловом костюме. Об этом в среду, 3 июня, пишет Shot.
Участникам форума они шлют воздушные поцелуи, рассказывают, что «ищут счастья», и не боятся журналистов. При этом вопросы они требуют «согласовать в секьюрити», уточняется в публикации.
Президент России Владимир Путин выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума с большой речью. Ежегодное мероприятие готовится принять рекордное количество участников: свыше 20 тысяч человек более чем из 100 стран.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также говорил, что президент выступит с содержательной речью. Он добавил, что выступление Путина на форуме является ожидаемой частью программы и привлекает большое внимание.
Также СМИ сообщили, что американская журналистка Кэндис Оуэнс не будет модератором пленарной сессии ПМЭФ-2026, а примет в ней участие в качестве гостя. Оуэнс заявила, что восхитилась Москвой и обвинила западные СМИ в искажении образа города.