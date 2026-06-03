Роботы в балетной пачке и деловом костюме встретили гостей ПМЭФ-2026

Также СМИ сообщили, что американская журналистка Кэндис Оуэнс не будет модератором пленарной сессии ПМЭФ-2026, а примет в ней участие в качестве гостя. Оуэнс заявила, что восхитилась Москвой и обвинила западные СМИ в искажении образа города.