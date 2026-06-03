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30 домов остаются без воды из-за коммунальной аварии в Солонцах

Аварию спровоцировал подрядчик при строительстве нового водопровода.

Жители части посёлка Солонцы и нескольких садовых товариществ на выходных остались без водоснабжения из-за коммунальной аварии. Об этом сообщил мэр Красноярска Сергей Верещагин.

По словам градоначальника, восстановительные работы на аварийном участке завершили, но вода вечером вернулась не во все дома — сейчас её нет примерно в 30 домовладениях.

Причина — повреждение сетей при строительстве нового водопровода. Труба оказалась неучтённой, подрядчик о ней не знал. Сейчас порыв ликвидируют, срок — до обеда. Организован подвоз воды.

Глава города назвал ситуацию неприемлемой, отметив, что уровень реагирования ресурсной организации оставляет желать лучшего. Заказчику и подрядчику стройки сетей поручено быть вдвойне осмотрительнее: проект развития водоснабжения в Солонцах — один из ключевых, согласованность действий должна быть на высшем уровне.

Ранее мы сообщали, что накануне в красноярском микрорайоне Солнечный начался первый этап гидравлических испытаний теплосетей.