Ветеран СВО «Егорыч»: «очень приятно, когда дети присылают письма и открытки. Мы их носим с собой»

— Руководство у нас надёжное. Главное, что бы твои командиры были надёжные, мужественные и отважные. Хорошие руководители, которые тебя не бросят ни в пекло, ни после пекла и всегда будут на связи. Без этого никак. Мотивируем себя, может, покажется немного странным, но молитвой. Это серьёзно. С молитвой мы перед выходом друг друга поддерживаем перед каждым боевым заданием. Друг друга обязательно надо поддерживать: что всё будет хорошо, что друг друга прикрываем. Самое главное не трусить. Я всегда говорю своим подчинённым, когда идём на боевое задание: «Горячее сердце и холодный ум»! С рассудительностью без паники, как говорится, «не зависнуть на месте». С нами Бог и мы победим.