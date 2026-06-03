Ветеран СВО «Егорыч»: «очень приятно, когда дети присылают письма и открытки. Мы их носим с собой»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Ветеран СВО, гвардии младший сержант Станислав с позывным «Егорыч» рассказал о службе «за ленточкой» и о том, чем помогают бойцам дети, родственники и власть.
— Здравствуйте Станислав! Мы знаем, что вы штурмовик. Расскажите, чем занимаетесь на СВО?
— Я подписал контракт в 2023 году в начале лета. Попал в мотострелковый полк, где меня сразу назначили на должность штурмовика в звании рядовой. В течение двух лет выполняю боевые задачи и стал командиром взвода в звании гвардии младший сержант.
— Станислав, как вы пришли к армии? Была ли военная династия? Служили ли вы сами? В каких войсках?
— Родился в семье военных. С малых лет меня воспитывали с акцентом на армию. Мой дед из Сергиева Посада. Отец тоже. К сожалению, их обоих нет в связи с возрастом и здоровьем. Дед — полковник, служил в специальном научном институте. Отец тоже служил в армии в звании майор. Он был начальником узла связи. Естественно, это военная династия. К тому, что семья военная привыкаешь. Ты тоже военный. После школы поступил в военный институт и закончил его. Получил образование для службы в ракетных войсках стратегического назначения. К радости я попал в мотострелковый полк, когда началось СВО. И ничуть не жалею. Потому что быть на пике атаки это очень мужественно.
— У вас же была бронь от вашего предприятия, но вы сделали свой выбор, и пошли на СВО. Что вами руководило?
— Да, на время частичной мобилизации у меня была бронь, потому что работал в военном учреждении и меня не мобилизовали. Спустя полгода, я ходил, думал и сам подписал контракт. Мой отец и дед меня бы не поняли, если бы не пошёл на СВО. Теперь думаю, что они мной гордятся: я их не подвёл.
— На вашей груди медали. Расскажите за что они. Вспомните ваши самые яркие боевые задачи.
— Первую медаль — Жукова — получил в 2023 году при выполнении боевой задачи в районе города Артёмовск. Другое название Бахмут. В то время частная военная компания «Вагнер» вышла оттуда. Мы заступили на линию обороны вместо них. В 2023 году ВСУ начали, так называемый, «контрнаступ». Они его везде афишировали: решили перейти в контрнаступление на нас и забрать назад землю, которая принадлежит нам.
— Вторая медаль за храбрость. Скажите о ней.
— Вторую медаль получил в 2024 году. То же при выполнении боевой задачи. Это было в пригороде Артёмовска в деревне Клещеевке. Знаменитая деревня. Там произошло много событий. Мы не сдавались и враг не сдавался. Там было очень тяжело. Но в итоге мы взяли верх, и теперь Клещеевка находится в Российской Федерации. Мы продолжаем наступать дальше. Жмём и прижимаем противника. Думаю, им сейчас очень тяжело.
— Под вашим командованием много людей и важно задать правильный настрой. Как вы собираетесь силами и как избавляетесь от волнения? Что вам помогает?
— Руководство у нас надёжное. Главное, что бы твои командиры были надёжные, мужественные и отважные. Хорошие руководители, которые тебя не бросят ни в пекло, ни после пекла и всегда будут на связи. Без этого никак. Мотивируем себя, может, покажется немного странным, но молитвой. Это серьёзно. С молитвой мы перед выходом друг друга поддерживаем перед каждым боевым заданием. Друг друга обязательно надо поддерживать: что всё будет хорошо, что друг друга прикрываем. Самое главное не трусить. Я всегда говорю своим подчинённым, когда идём на боевое задание: «Горячее сердце и холодный ум»! С рассудительностью без паники, как говорится, «не зависнуть на месте». С нами Бог и мы победим.
— Станислав, как СВО в целом изменила ваше мировозрение. С заделом на мирную жизнь: чем планируете заняться, когда СВО закончится?
— Когда закончится СВО я, первым делом, вернусь домой к семье, к жене, детям, которые меня очень ждут и сильно поддерживают. Если честно, ещё не знаю, чем буду заниматься. В первую очередь, займусь семьёй, потому что отсутствовал больше двух лет. Дети сейчас такие, что без папы начинается расхлёбанность. Вернусь домой и поставлю всех на место (улыбается). Есть несколько путей: можно продолжить службу в Министерстве обороны, можно пойти в другую силовую структуру — в Росгвардию или МВД.
— Как вас поддерживает супруга и дети? Ощущаете поддержку и теплоту?
— Да, конечно. Семья — это всегда важно. Жена сильно волнуется. Честно говоря, она отговаривала меня подписывать контракт в 2023 году. Но после беседы меня поняла, услышала и отпустила. Очень важна поддержка семьи, супруги, детей, мамы, папы, бабушки, дедушки и близких родственников. Друзья на гражданке с гордостью на тебя смотрят и при встрече всегда пытаются по-душевному обнять и поговорить. Проще говоря, гордятся, что у них есть такой друг. Дети гордятся, что у них есть такой папа. Жена гордится, что у неё такой супруг.
— Как они поддерживают связь с вами?
— Связь поддерживаем. Жена постоянно высылает посылки Почтой России. Если я не на боевом задании, то можно пообщаться по телефону.
— Станислав, вы многодетный папа. Сколько у вас детей?
— Трое детей.
— Знаем, что дети, школьники присылают бойцам открытки. Какие эмоции испытываете, когда это до вас доходит?
— Это очень приятно, когда дети из детских садов и школ присылают письма и открытки, меленькие сувениры в виде мягких игрушек. Скажу, что мы их не просто держим в руках и носим с собой. Берёшь письмо, прочитал — понравилось. Сложил и положил в карман. При выполнении боевой задачи, что бы отвлечься в короткие минуты отдыха, можешь письмо достать, перечитать и у тебя снова появляется мотивация, что воюешь не просто так, но что бы у детей было мирное небо и будущее. Будущее России — это наши дети.
— Поддержка близких и даже незнакомцев очень важна. От этого тепло и есть ради чего возвращаться, когда знаешь, что за тобой стоит Родина.
— Как помогает наше государство? Если ли льготы, соцподдержка?
— Да, государство сильно нас поддерживает. Сразу скажу, что администрация города Сергиев Посад нам помогает разными материалами. Начиная с генераторов и заканчивая квадроциклом. Это очень помогает при выполнении боевых задач. Так же губернатор помогает и наш главнокомандующий армии Российской Федерации. Являюсь ветераном боевых действий с 2023 года. Это, к примеру, бесплатный проезд. Выдают бесплатные медикаменты. В сфере ЖКХ моя семья оплачивает 50% от коммунальных услуг. Недавно общался с нашим военкомом, он сказал, что жаль, что у тебя пока нет ордена. Если его дадут, то администрация выделит бесплатный земельный участок в Подмосковье. Можно съездить на базу отдыха бесплатно на целый месяц с семьёй. С бесплатным проездом туда-обратно.
— Давайте, обратимся к бойцам, которые находятся за ленточкой. Скажите всё, что считаете нужным.
— Парни, держитесь. Победа будет за нами! Бог с нами! Дай бог — это рано или поздно всё закончится, и мы вернёмся домой к своим жёнам и детям живые, здоровые и невредимые! Держитесь, Бог с нами!
— Станислав, благодарю вас за беседу! Обязательно будет нас ждать.
Беседовала Кристина Бадина, ТВР 24.
16+