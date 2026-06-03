В Татышев-парке Красноярска открыли купальный сезон

В Татышев-парке Красноярска на данный момент работают пляжи «Стрелка» и «Зеркальное». Пляж у Октябрьского моста пока ждёт проверки Роспотребнадзора, рассказали в мэрии города.
Стоит отметить, что купаться в необследованных водоёмах запрещено. Также нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей.
При купании в запрещённых местах можно попасть в водоворот, сильное течение, подводную яму. Ещё в необорудованных для купания местах можно запутаться в водорослях или получить травму от затонувших и острых предметов.
Родителям необходимо объяснить детям, что им нельзя находиться одним около водоёмов и купаться.
Кстати, бесконтрольное пребывание несовершеннолетних на водных объектах влечёт ответственность их родителям по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».