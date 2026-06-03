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Под Дивногорском пожар уничтожил садовые дома и баню

В СНТ «Жарки» Дивногорского МО произошел серьезный пожар, в результате которого сгорели садовые дома.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 2 июня около Дивногорска в СНТ «Жарки» сильный пожар уничтожил садовые дома, баню и хозяйственную постройку — огонь распространился на 85 «квадратов». Ситуацию осложнял обрыв высоковольтного провода непосредственно над очагом.

В КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» сообщили, что на месте происшествия работали двенадцать специалистов и четыре автоцистерны. К моменту их прибытия огонь уже охватил строения на двух участках, а также сухую траву.

К счастью, погибших и травмированных нет. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки.

Тем временем в Кузбассе, как пишет сайт VSE42.Ru, мужчина три года развращал родную дочь и других девочек.