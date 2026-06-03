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В Пермском крае будут судить женщину за убийство пенсионерки в 2007 году

Обвиняемая украла у потерпевшей деньги.

Женщина, убившая пенсионерку 19 лет назад, предстанет перед судом, сообщили в Прокуратуре Пермского края.

В апреле 2026 года правоохранители сообщили, что раскрыли убиство. По версии следствия, в апреле 2007 года 19-летняя девушка пришла в квартиру к 68-летней пенсионерке.

Когда та отказалась отдавать ей деньги, злоумышленница нанесла женщине не менее 20 ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

Обвиняемая обыскала квартиру, похитила 600 рублей и скрылась. Деньги она потратила на наркотики. Уголовное дело направлено в суд.

Ранее сайт perm.aif.ru писал про топ-5 маньяков Пермского края.