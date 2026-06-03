Росавиация предупредила о корректировках расписания в аэропорту Калининграда 3 июня

Корректировки в расписании полётов произошли на фоне атаки БПЛА на Ленинградскую область, в результате которой пострадали несколько человек. По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских БПЛА. В Енакиево Донецкой Народной республики в результате ударной атаки БПЛА по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь», по предварительной информации, погибли 7 человек. В Смоленской области при тушении пожара в результате падения обломков беспилотника погибли два сотрудника МЧС России.