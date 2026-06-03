Росавиация предупредила о корректировках расписания в аэропорту Калининграда 3 июня

В аэропорту Храброво по состоянию на 08:50 3 июня задерживаются 30 рейсов, 6 отменены. Это следует из данных онлайн-табло калининградского аэровокзала.
«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации, опубликованном ночью 3 июня.
По информации онлайн-табло, задерживаются 12 рейсов на вылет, 18 — на прилёт. Отменены 3 рейса в Калининград и 3 — на обратном направлении.
Корректировки в расписании полётов произошли на фоне атаки БПЛА на Ленинградскую область, в результате которой пострадали несколько человек. По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских БПЛА. В Енакиево Донецкой Народной республики в результате ударной атаки БПЛА по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь», по предварительной информации, погибли 7 человек. В Смоленской области при тушении пожара в результате падения обломков беспилотника погибли два сотрудника МЧС России.