Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Росавиация предупредила о корректировках расписания в аэропорту Калининграда 3 июня

Корректировки в расписании полётов произошли на фоне атаки БПЛА на Ленинградскую область.

В аэропорту Храброво по состоянию на 08:50 3 июня задерживаются 30 рейсов, 6 отменены. Это следует из данных онлайн-табло калининградского аэровокзала.

«Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования маршрутов воздушного движения в/из Калининграда. В аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении Росавиации, опубликованном ночью 3 июня.

По информации онлайн-табло, задерживаются 12 рейсов на вылет, 18 — на прилёт. Отменены 3 рейса в Калининград и 3 — на обратном направлении.

Корректировки в расписании полётов произошли на фоне атаки БПЛА на Ленинградскую область, в результате которой пострадали несколько человек. По информации Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 354 украинских БПЛА. В Енакиево Донецкой Народной республики в результате ударной атаки БПЛА по рейсовому автобусу «Москва-Симферополь», по предварительной информации, погибли 7 человек. В Смоленской области при тушении пожара в результате падения обломков беспилотника погибли два сотрудника МЧС России.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше