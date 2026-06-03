Дом купчихи Давыдовой планируют отреставрировать в Самаре

Дом купчихи Давыдовой представляет собой двухэтажное здание с подвальным этажом в стиле эклектика. Оно было построено в 1880 году. Тогда были возведены деревянные стены, позже их обложили керамическим кирпичом, а затем окрасили. Сейчас дом нежилой. Его общее состояние оценивается как ограниченно работоспособное.