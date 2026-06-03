Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

По словам бизнесвумен, мессенджер пока находится в стадии тестирования и используется только внутри компании для общения сотрудников. Однако разработчики планируют создать продукт, который можно будет предложить пользователям. «Главное сейчас правильно все разработать и в первую очередь сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем,» — отметила она.