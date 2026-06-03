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Wildberries разрабатывает собственный мессенджер

Компания рассматривает возможность выхода мессенджера на зарубежные рынки.

Wildberries разрабатывает собственный мессенджер и рассматривает возможность его выхода на международные рынки. Об этом рассказала основательница компании Татьяна Ким в интервью ТАСС перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ).

По словам бизнесвумен, мессенджер пока находится в стадии тестирования и используется только внутри компании для общения сотрудников. Однако разработчики планируют создать продукт, который можно будет предложить пользователям. «Главное сейчас правильно все разработать и в первую очередь сделать так, чтобы он работал для решения внутренних проблем,» — отметила она.

Компания рассматривает возможность выхода мессенджера на зарубежные рынки после его доработки.

Идея создания мессенджера возникла у Wildberries после объединения с Russ. Ким объяснила, что это логичное решение, учитывая, что у компании есть крупнейший в стране оператор наружной рекламы.

«Конечно, если мы будем заходить сюда, нужно придумать что-то новенькое, что-то необычное», — добавила она.

Ким также отметила, что компания развивает платформу для видеошопинга Wibes, где уже есть «легкая форма» мессенджера. На данный момент невозможно создавать групповые чаты, но в будущем эта функция может появиться.

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