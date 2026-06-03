В подмосковном Подольске прошли финальные игры студенческой футбольной лиги

Финальные игры студенческой футбольной лиги состоялись 25 мая в городе Подольске Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.
В турнире приняли участие 27 команд из высших и профессиональных образовательных учреждений. Соревнования проходили в трех категориях: среди юношей из ссузов и вузов, а также девушек.
Среди юношей из ссузов победителем стала команда Павлово-Посадского техникума. В состязаниях среди девушек первое место заняла команда Государственного университета просвещения в Ногинске.
В межвузовских соревнованиях юношеских команд лидером стала сборная Московской государственной академии физической культуры. Победители регионального этапа представят Московскую область на финальных и межрегиональных турнирах Всероссийских соревнований среди студентов «Общероссийский дивизион».
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.