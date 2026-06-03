Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В подмосковном Подольске прошли финальные игры студенческой футбольной лиги

В турнире приняли участие 27 команд из высших и профессиональных образовательных учреждений.

Источник: Национальные проекты России

Финальные игры студенческой футбольной лиги состоялись 25 мая в городе Подольске Московской области в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

В турнире приняли участие 27 команд из высших и профессиональных образовательных учреждений. Соревнования проходили в трех категориях: среди юношей из ссузов и вузов, а также девушек.

Среди юношей из ссузов победителем стала команда Павлово-Посадского техникума. В состязаниях среди девушек первое место заняла команда Государственного университета просвещения в Ногинске.

В межвузовских соревнованиях юношеских команд лидером стала сборная Московской государственной академии физической культуры. Победители регионального этапа представят Московскую область на финальных и межрегиональных турнирах Всероссийских соревнований среди студентов «Общероссийский дивизион».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.