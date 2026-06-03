В Московском Политехе создали участок сборки электронных устройств для БПЛА

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. В Московском политехническом университете создан опытно-производственный участок разработки и сборки электронных устройств, охватывающий полный цикл — от технологического аудита до контрактной сборки серий радиоэлектронных изделий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.
«В инженерной школе уже делают сложные изделия, включая центральные компьютеры для беспилотных автомобилей. Индустрии сегодня нужны не просто печатные платы, а подтвержденное качество, технологическая документация и полный цикл контроля. Мы создаем участок как партнера для промышленности — с понятной технологией, документацией и серийным качеством», — цитирует пресс-служба заместителя директора дирекции по научно-технологическому развитию Георгия Акимова.
Участок станет производственной базой Передовой инженерной школы технологического лидерства Московского Политеха, которая разрабатывает электротранспорт, беспилотные системы и занимается реинжинирингом автокомпонентов. Электронику для этих проектов в школе уже создают, однако пока штучно. Новый участок переводит эту работу в серийный режим и открывает ее для внешних заказчиков.
Контроль качества включает входную проверку компонентов, автоматическую оптическую инспекцию, внутрисхемное и функциональное тестирование. Среди потенциальных заказчиков — R&D-подразделения, технологические стартапы, конструкторские бюро и промышленные компании, которым нужны опытные партии или подготовка продукции к серийному выпуску. Приоритетную нишу университет видит в энергетике. Параллельно центр будет готовить кадры для отрасли — операторов, технологов и инженеров качества.