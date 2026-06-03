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Кто стал лауреатом «Шахматной лотереи» памяти Олега Ефросинина?

Победителями признали всех, кто решил большинство задач, а не расставили по местам.

Победителями признали всех, кто решил большинство задач, а не расставили по местам.

Многие годы на страницах газеты «Аргументы и факты» — Нижнее Поволжье«проводился традиционный конкурс “Шахматная лотерея”, в котором участвовало в общей сложности более 1000 шахматистов из разных уголков страны.

Из-за болезни и кончины ведущего Шахматного клуба Олега Евгеньевича Ефросинина не удалось подвести итоги конкурса за 2025 год. Но мы продолжили начатую им в начале 2026 года «Шахматную лотерею» и сегодня подводим её итоги. В память об Олеге Евгеньевиче мы решили не расставлять участников конкурса по занятым местам, а считать лауреатами всех конкурсантов, кто решил абсолютное большинство задач.

Итак, победителями конкурса «Шахматная лотерея» газеты «Аргументы и фак-ты» — Нижнее Поволжье" в 2026 году стали: В. Анисимов, О. Багель, А. Бравославский, М. Буракаев, А. Ганнов, А. Дмитриенко, Г. Калмыков, Е. Ковалева, А. Лободин, Н. Майстренко, А. Резников (все Волгоград), Т. Фаустов (р.п. Рудня, Волгоградской области) и Г. Попов (г. Якутск).

Все они награждаются дипломами и памятными призами. Поздравляем!

Результаты более скромные, но тоже очень достойные показали: В. Клюкин, Ю. Гурьянов, В. Беленов, К. Кириллов (все Волгоград), В. Петрухин (с. Червленое, Светлоярский р-он).

Благодарим за участие в конкурсе! Уже в следующем выпуске Шахматного клуба «АиФ»-НП" будет дан старт новому конкурсу по решению большого формата. Не пропустите!