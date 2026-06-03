Кто стал лауреатом «Шахматной лотереи» памяти Олега Ефросинина?

Из-за болезни и кончины ведущего Шахматного клуба Олега Евгеньевича Ефросинина не удалось подвести итоги конкурса за 2025 год. Но мы продолжили начатую им в начале 2026 года «Шахматную лотерею» и сегодня подводим её итоги. В память об Олеге Евгеньевиче мы решили не расставлять участников конкурса по занятым местам, а считать лауреатами всех конкурсантов, кто решил абсолютное большинство задач.