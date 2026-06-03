Сильный ветер и мокрый снег прогнозируются в Хабаровском крае

Завтра, 4 июня, в Хабаровске похолодает сразу на несколько градусов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», днём синоптики Дальневосточного УГМС ожидают кратковременный дождь, а температура не поднимется выше +14..+16 °C. Ветер северо-восточный до 9−14 м/c. Ночью столбик термометра покажет +7..+9 °C — и это ещё совсем неплохо.
Ведь были в истории температурных наблюдений значения и ниже. Так, в 2003 году 4 июня температура достигла лишь отметки +2,9°C.
В Комсомольске-на-Амуре и сегодня не тепло, а завтра будет еще прохладнее: днем до +9..+11 °C, ночью около +2..+4 °C. Ветер северный, 9−14 м/c, но при этом погода ожидается без существенных осадков.
На юге края местами температура понизится, но в отдельных районах дуновение прохлады пока не будет ощутимо. В среднем в обеденные часы показатели достигнут +15..+24°C, а в ночные — около +7..+12 °C. Ветер северный, северо-восточный, местами порывами до 9−14 м/c. Днем также ожидается кратковременный дождь.
На севере региона прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами они будут сильными при ветре северной четверти 9−14 м/c и порой до 15−20 м/c. Ночью температура понизится до 0..+5 °C, а днем показатели составят +2..+10 °C.
Тем временем вода в Амуре у Хабаровска прогрелась до +14,6°C, а уровень составляет 62 см (в прошлом году в это время гидрологи фиксировали 215 см). Рядом с Комсомольском-на-Амуре воды колеблется у отметки 108 см, а около Николаевска-на-Амуре — 120 см.