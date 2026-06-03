Сильный ветер и мокрый снег прогнозируются в Хабаровском крае

Тем временем вода в Амуре у Хабаровска прогрелась до +14,6°C, а уровень составляет 62 см (в прошлом году в это время гидрологи фиксировали 215 см). Рядом с Комсомольском-на-Амуре воды колеблется у отметки 108 см, а около Николаевска-на-Амуре — 120 см.