Более 70 тысяч детей отдохнут летом в Хабаровском крае

«Оздоровительная кампания этим летом в Хабаровском крае будет масштабной. Мы постарались охватить вниманием каждого ребенка. Мероприятия для детей подготовили учреждения культуры, спорта, социальные учреждения и, конечно, образовательные организации. Всего на территории края будут работать 407 детских лагерей. Это “Дружина Бонивура”, “Шарголь”, “Олимп”. Кроме того, более 800 подростков пройдут обучение и получат начальную военную подготовку во время летних смен Центра “ВОИН”. Также запускаем проект “Семья на каникулах”, в рамках которого родители вместе с детьми будут участвовать во всех культурных мероприятиях. Каждому ребенку этим летом в Хабаровском крае будет интересно, и каждый проведет каникулы с пользой», — прокомментировал Губернатор края Дмитрий Демешин.