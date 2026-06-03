Более 70 тысяч детей отдохнут летом в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовала летняя оздоровительная кампания. Более 70 тысяч детей проведут лето с пользой на сменах в загородных центрах и лагерях с дневным пребыванием. Развитие инфраструктуры детских лагерей, проведение летней оздоровительной кампаний, тематических смен и организация познавательного досуга проходит в регионе в рамках реализации президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Оздоровительная кампания этим летом в Хабаровском крае будет масштабной. Мы постарались охватить вниманием каждого ребенка. Мероприятия для детей подготовили учреждения культуры, спорта, социальные учреждения и, конечно, образовательные организации. Всего на территории края будут работать 407 детских лагерей. Это “Дружина Бонивура”, “Шарголь”, “Олимп”. Кроме того, более 800 подростков пройдут обучение и получат начальную военную подготовку во время летних смен Центра “ВОИН”. Также запускаем проект “Семья на каникулах”, в рамках которого родители вместе с детьми будут участвовать во всех культурных мероприятиях. Каждому ребенку этим летом в Хабаровском крае будет интересно, и каждый проведет каникулы с пользой», — прокомментировал Губернатор края Дмитрий Демешин.
Как уточнила начальник управления воспитания, дополнительного образования и детского отдыха министерства образования и науки края Ирина Ивлева, во всех муниципалитетах края будет организована работа 369 лагерей с дневным пребыванием и 35 лагерей труда и отдыха. Также в Хабаровском и Советско-Гаванском районах готовятся к открытию палаточные лагеря. Особый акцент сделан на содержании смен и воспитательной работе.
Так, уже началась первая смена в лагере с дневным пребыванием на базе хабаровской школы «Первые шаги». Она продлится до 21 июня и объединит более 160 юных участников. Программа школьного лагеря построена вокруг ранней профориентации и предлагает детям два направления. В полилингвальном отряде дети погружаются в изучение китайского языка, осваивают основы иероглифики, фонетику, знакомятся с культурными традициями и достопримечательностями Китая. В отряде «Юный инспектор дорожного движения» ребята освоят правила дорожного движения и научатся делиться этими важными знаниями с друзьями и семьей.
Работа загородных центров в регионе началась 3 июня. В летний сезон в лагерях будут реализованы популярные и полюбившиеся проекты. В краевом детском центре «Созвездие» — это смены «Цивилизация», «Киношка», «КВН», «Сказки на каникулах». Последняя как раз стартовала 3 июня. Ее участниками стали ребята в возрасте от 8 до 12 лет из разных уголков Хабаровского края. Главными героями смены станут любимые и знакомые многим персонажи сказок, которые помогут детям усвоить правила безопасности в интернете.
В лагере «Океан» пройдут смены «Славянский дом», «Свистать всех наверх», «Паруса дружбы». Спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп» подготовил три уникальные программы, где каждый найдет занятие по душе: «Движение первых. Под Русским флагом», «Спорт объединяет», «Мозаика народов России». В загородном оздоровительном лагере «Лотос» организуют отдых для особых детей, с тяжелыми и множественными нарушениями развития. А в «Мире Детства» состоятся популярные смены патриотического и художественного направлений: «Время побеждать», «Танцуй и пой, моя Россия», «Многоцветие родного края».
Также в лагере «Мир Детства» региональный филиал Центра «ВОИН» проведет 4 летние смены «Время юных героев». Первая пройдет с 3 по 16 июня, вторая — с 14 по 27 июля, третья — с 30 июля по 12 августа, четвертая — с 14 по 27 августа. В них примут участие 800 курсантов.
Помимо военно-прикладных навыков, курсанты в ходе смен «Время юных героев» будут изучать историю страны и традиционные духовно-нравственные ценности, участвовать в культурных мероприятиях, смотреть патриотические художественные фильмы, встречаться с Героями России и ветеранами СВО.
«Родителю при выборе организации рекомендуем зайти на сайт лагеря: ознакомиться с реализуемыми программами, планом воспитательной работы, отзывами, перечнем необходимых вещей, договором, режимом работы. Лично посетить лагерь. Лагерь, как на территории Хабаровского края, так и за его пределами, в обязательном порядке должен быть включен в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления», — подчеркнула Ирина Ивлева.
Также во время летних каникул в краевых музеях пройдут экскурсии, музейные занятия и мастер-классы по заявкам. Зоосад «Приамурский» им. В. П. Сысоева предложит квест-программы, мастер-классы, показательные кормления животных, а также экскурсии для детских организованных групп. Краевые театры и филармония запланировали этим летом свыше 80 мероприятий для детей, а в Краевом Дворце Дружбы «Русь» состоятся выставки детского рисунка и концерты творческих коллективов. С учетом этого всего участниками летних мероприятий в крае станут более 130 тысяч детей.