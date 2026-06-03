В Комсомольске-на-Амуре выбирают будущее городских пространств

В Комсомольске-на-Амуре продолжается Всероссийское голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2027 году в рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни», — сообщает администрация города.
Принять участие можно до 12 июня. Голосование проходит на платформе обратной связи, проголосовать могут жители старше 14 лет. В списке представлено 17 общественных пространств, из которых необходимо выбрать одно.
В администрации города отмечают, что от активности жителей зависит, какие территории получат финансирование и будут включены в программу благоустройства.
При необходимости горожане могут получить помощь у волонтёров по телефону 52−29−15.
В мэрии напоминают, что участие жителей уже приносило результаты: с 2017 года в городе благоустроено 49 общественных пространств в рамках аналогичных программ федерального и регионального уровня.