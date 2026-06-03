В Красноярском крае впервые пройдут Летние спортивные игры муниципалитетов края

В Ачинске с 5 по 7 июня впервые пройдут Летние спортивные игры среди муниципальных образований Красноярского края. Об этом сообщили в министерстве спорта Красноярского края.
Заявки на участие уже подали 35 команд. В программу вошли легкая атлетика, настольный теннис, полиатлон, гиревой спорт, баскетбол, волейбол, шахматы, армрестлинг, мини футбол, мини лапта и семейные старты. Семьи будут соревноваться в дартсе, настольном теннисе, шашках и легкоатлетической эстафете.
Также в рамках Игр пройдет региональный этап Всероссийского марафона спорта и здорового образа жизни «Земля спорта». Отдельным испытанием станут соревнования по силовому экстриму среди мужчин и женщин. Участники выступят в становой тяге, удержании снаряда и перетягивании каната.
5 июня состоятся церемония открытия и первые соревнования по легкой атлетике, полиатлону, баскетболу и семейным стартам. На следующий день пройдут все виды программы и первые награждения. 7 июня состоятся заключительные старты, вручение наград и закрытие Игр. Победителей определят в абсолютном комплексном зачете. Также призовые места распределят среди сборных муниципальных образований с численностью населения до 25 тыс. и до 50 тыс. человек.
Финальные соревнования по городошному спорту уже прошли в Красноярске с 29 по 31 мая. Среди мужских команд 20 муниципалитетов победила сборная Железногорска. Второе место заняли спортсмены Канского округа, третье место у команды Балахтинско Новоселовского округа.
По итогам соревнований сформируют сборную Красноярского края. В октябре она представит регион на XV Всероссийских летних сельских спортивных играх в Нижегородской области.
Также с учетом результатов спартакиады определят состав команды для участия в федеральном этапе марафона «Земля спорта» в сентябре.