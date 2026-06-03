В Красноярском крае впервые пройдут Летние спортивные игры муниципалитетов края

5 июня состоятся церемония открытия и первые соревнования по легкой атлетике, полиатлону, баскетболу и семейным стартам. На следующий день пройдут все виды программы и первые награждения. 7 июня состоятся заключительные старты, вручение наград и закрытие Игр. Победителей определят в абсолютном комплексном зачете. Также призовые места распределят среди сборных муниципальных образований с численностью населения до 25 тыс. и до 50 тыс. человек.