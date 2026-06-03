Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, чем будут кормить гостей ПМЭФ-2026

RT рассказал, чем будут кормить гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует в среду, 3 июня.

RT рассказал, чем будут кормить гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует в среду, 3 июня.

Так, в качестве закуски гостям предложат на выбор карпаччо из копченой утки, студень из томленой говядины, мини-рулеты из цукини с лососем или руколу с сочной грушей.

Также на ПМЭФ можно будет насладиться крем-супом из тыквы с креветками и кальмарами и янтарным бульоном из говядины.

Из горячих блюд на выбор представлены филе говядины с брокколи, дуэт из черной трески и лосося на выбор, филе утки с кремом из пастернака и стейк из корня сельдерея с белыми грибами.

На десерт гости могут взять миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго, уточняется в публикации.

Гостей ПМЭФ-2026 встречают человекоподобные роботы в балетной пачке и деловом костюме. Участникам форума они шлют воздушные поцелуи, рассказывают, что «ищут счастья», и не боятся журналистов.

Президент России Владимир Путин выступит на пленарке Петербургского международного экономического форума с большой речью. Ежегодное мероприятие готовится принять рекордное количество участников: свыше 20 тысяч человек более чем из 100 стран.