Стало известно, чем будут кормить гостей ПМЭФ-2026

RT рассказал, чем будут кормить гостей Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который стартует в среду, 3 июня.
Так, в качестве закуски гостям предложат на выбор карпаччо из копченой утки, студень из томленой говядины, мини-рулеты из цукини с лососем или руколу с сочной грушей.
Также на ПМЭФ можно будет насладиться крем-супом из тыквы с креветками и кальмарами и янтарным бульоном из говядины.
Из горячих блюд на выбор представлены филе говядины с брокколи, дуэт из черной трески и лосося на выбор, филе утки с кремом из пастернака и стейк из корня сельдерея с белыми грибами.
На десерт гости могут взять миланский шоколадный торт, медовик или клубничный мармелад с соусом из манго, уточняется в публикации.
Гостей ПМЭФ-2026 встречают человекоподобные роботы в балетной пачке и деловом костюме. Участникам форума они шлют воздушные поцелуи, рассказывают, что «ищут счастья», и не боятся журналистов.
Президент России Владимир Путин выступит на пленарке Петербургского международного экономического форума с большой речью. Ежегодное мероприятие готовится принять рекордное количество участников: свыше 20 тысяч человек более чем из 100 стран.