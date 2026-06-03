В Комсомольске-на-Амуре и Амурске отключат горячую воду до 3 июля

В Комсомольске-на-Амуре и Амурске тепловые сети АО «ДГК» проводят плановые мероприятия по техническому обслуживанию. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В Комсомольске-на-Амуре горячей воды не будет в разные периоды с 3 июня по 3 июля. Первое ограничение уже действует — до 5 июня без горячего водоснабжения (ГВС) остаются несколько объектов.
С 8 по 10 июня под отключение попадают улица Комсомольская и улица Кирова. С 8 по 11 июня горячей воды не будет на проспекте Октябрьском, Аллее Труда, улицах Пендрие, Димитрова, Севастопольской, Культурной, Щорса, Машинной, Сусанина, Розы Люксембург. В эту зону также входят городская больница № 7, поликлиника № 5, травматологический и терапевтический корпуса, диагностический центр, туберкулёзная больница, городская больница имени Шевчука, медицинский центр «Кедр», школа № 30, детский сад № 129 и другие социальные учреждения.
С 10 по 11 июня отключат улицы Комсомольскую, Краснофлотскую, Пионерскую, Кирова, Летчиков, а также администрацию Комсомольского района и отдел образования.
С 15 по 19 июня ограничения затронут проспекты Мира, Октябрьский, Московский, Победы, улицы Орджоникидзе, Павловского, Лазо, Орехова, Советскую, а также школы, детские сады, родильный дом № 3 и другие объекты.
С 22 по 23 июня без горячей воды останутся гинекология на Комсомольском шоссе, городской архив и МУП «ППТС». С 22 по 26 июня — улицы Кирова, Красногвардейская, Молодогвардейская, Сидоренко, Интернациональный и Первостроителей проспекты, гимназия № 9, педагогический колледж и библиотека.
С 29 июня по 3 июля под отключение попадают проспекты Ленина, Мира, Комсомольский, Строителей, улицы Севастопольская, Хабаровская, Вокзальная, Советская, Калинина, Копылова, Уральская, а также станция переливания крови, военкомат, центр гигиены, поликлиники, детские сады и школы.
В Амурске с 15 по 19 июня без горячей воды останутся проспекты Строителей и Комсомольский, школа-интернат и детский сад № 17. С 29 по 30 июня — проспекты Победы и Комсомольский, детский сад № 14.
За период отключения ГВС указанным потребителям произведут перерасчёт начислений за горячее водоснабжение.
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