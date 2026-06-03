В Комсомольске-на-Амуре и Амурске отключат горячую воду до 3 июля

С 8 по 10 июня под отключение попадают улица Комсомольская и улица Кирова. С 8 по 11 июня горячей воды не будет на проспекте Октябрьском, Аллее Труда, улицах Пендрие, Димитрова, Севастопольской, Культурной, Щорса, Машинной, Сусанина, Розы Люксембург. В эту зону также входят городская больница № 7, поликлиника № 5, травматологический и терапевтический корпуса, диагностический центр, туберкулёзная больница, городская больница имени Шевчука, медицинский центр «Кедр», школа № 30, детский сад № 129 и другие социальные учреждения.