Фестиваль русской культуры пройдет на острове Татышев

В Красноярске 6 июня на острове Татышев пройдет фестиваль русской культуры «Моя Родина — Россия» (0+). Его приурочат ко Дню русского языка и дню рождения Александра Пушкина. Праздник начнется в 12:00 в восточной части острова, в сценическом комплексе амфитеатра «Ракушка». Главным событием станет концертно-просветительская программа на основной сцене, в которой примут участие профессиональные и самодеятельные коллективы Красноярского края. Программа будет состоять из трех тематических блоков: фольклора, народно-сценического жанра и этно-фолка. Для зрителей подготовят познавательные игры, викторины и рассказы о русской культуре. Также в парковой зоне будут работать интерактивные площадки. Гости смогут посетить выставку традиционного русского быта, мастер-классы по народным промыслам, площадки народных игр и фольклорные интерактивы. Завершится фестиваль финальным танцевальным флешмобом, хороводом и общим исполнением песни. В мэрии рассказали, что продолжением программы станут молодежные «Русские игры», которые пройдут на острове Татышев 7 июня (0+). Напомним, что в Красноярском крае выбрали победителей конкурса «Семья года — 2026».