Новый маршрут аэродоставки протестируют в Нижнем Новгороде

Новый маршрут аэродоставки для малогабаритных грузов начнут тестировать в Нижнем Новгороде с 3 июня, об этом сообщили в АНО «Горький Тех».
Испытания пройдут в рамках Экспериментального правового режима в регионе, это позволит отработать использование беспилотников в реальных условиях.
Аэрокурьер будет летать между улицами Костина и Геологов по заранее утвержденному расписанию. Полеты состоятся под контролем специалистов и с соблюдением строгих мер безопасности.
Чтобы обеспечить максимальную надежность, аэрокурьеры оборудовали системами навигации; парашютной системой; световыми сигнальными огнями, заметными с земли.
Проект реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и приближает внедрение инновационных решений в повседневную городскую среду.