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Новый маршрут аэродоставки протестируют в Нижнем Новгороде

Полеты между улицами Костина и Геологов пройдут с соблюдением требований безопасности.

Новый маршрут аэродоставки для малогабаритных грузов начнут тестировать в Нижнем Новгороде с 3 июня, об этом сообщили в АНО «Горький Тех».

Испытания пройдут в рамках Экспериментального правового режима в регионе, это позволит отработать использование беспилотников в реальных условиях.

Аэрокурьер будет летать между улицами Костина и Геологов по заранее утвержденному расписанию. Полеты состоятся под контролем специалистов и с соблюдением строгих мер безопасности.

Чтобы обеспечить максимальную надежность, аэрокурьеры оборудовали системами навигации; парашютной системой; световыми сигнальными огнями, заметными с земли.

Проект реализуется в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» и приближает внедрение инновационных решений в повседневную городскую среду.