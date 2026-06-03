В Анапе открылся новый пятизвездочный отель мирового уровня

Пятизвездочный отель мирового уровня Miracleon Dusit Thani Resort & Spa Anapa начал работать в Анапе в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Отель включает 182 номера площадью от 45 до 180 кв. м. Все они, а также ресторан на 275 гостей имеют панорамный вид на море. При формировании меню отдается предпочтение кубанским производителям и сезонной продукции. Это позволяет сочетать международные гастрономические стандарты высокой кухни с локальными вкусами Черноморского побережья. На седьмом этаже расположен первый в России круглосуточный SPA-комплекс международного бренда Devarana SPA.
«Всего два года назад на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о создании этого отеля и уже сегодня находимся на церемонии его открытия. Спасибо инвестору за то, что намеченные планы удалось реализовать в такой короткий срок. Убежден, что этот курортный комплекс задаст высокие стандарты сервиса, удовлетворит все запросы туристов на комфортный отдых», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.