В Анапе открылся новый пятизвездочный отель мирового уровня

«Всего два года назад на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали соглашение о создании этого отеля и уже сегодня находимся на церемонии его открытия. Спасибо инвестору за то, что намеченные планы удалось реализовать в такой короткий срок. Убежден, что этот курортный комплекс задаст высокие стандарты сервиса, удовлетворит все запросы туристов на комфортный отдых», — отметил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.