Первые дороги после ремонта начали принимать в Красноярске

Специалисты технадзора и дорожной лаборатории оценивают соответствие выполненных работ нормативам. Проверяются документы, а также качество асфальтобетонного покрытия — для этого берутся специальные вырубки покрытия, чтобы определить толщину слоя, плотность и другие характеристики. Если будут выявлены нарушения, подрядчикам придется устранять замечания за свой счет.