Первые дороги после ремонта начали принимать в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В краевой столице завершен ремонт первых дорожных объектов сезона. Сейчас они проходят приемку и проверку качества.
Специалисты технадзора и дорожной лаборатории оценивают соответствие выполненных работ нормативам. Проверяются документы, а также качество асфальтобетонного покрытия — для этого берутся специальные вырубки покрытия, чтобы определить толщину слоя, плотность и другие характеристики. Если будут выявлены нарушения, подрядчикам придется устранять замечания за свой счет.
На улице Пограничников работы выполнили на участке от Ястынской до Башиловской длиной почти 800 метров. Здесь обновили дорожное покрытие и заменили бордюры. Ранее автомобилисты жаловались на глубокие выбоины и колею.
Ремонт также завершен на проезде от Одесской до Рязанской протяженностью 1,4 километра.
Тем временем на 78 Добровольческой Бригады, Маерчака, Авиаторов лицах работы продолжаются, сообщает мэрия.
Всего в 2026 году в Красноярске по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» планируют отремонтировать 25 участков дорог. На эти цели выделено 1,5 млрд рублей.