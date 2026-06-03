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Красноярский роддом получил новое оборудование для операций и диагностики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский межрайонный родильный дом № 1 получил новую линейку современного медицинского оборудования.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский межрайонный родильный дом № 1 получил новую линейку современного медицинского оборудования.

Аппараты закуплены за счет краевого бюджета и средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

В гинекологическое отделение поступили новый операционный стол и светильник. Для малоинвазивных диагностических операций приобрели два гистероскопа и один лапароскоп. Также в эксплуатацию ввели три гистерорезектоскопа.

Такое оборудование позволяет проводить вмешательства с меньшей травматичностью и сокращать сроки реабилитации пациенток.

Женские консультации родильного дома получили две универсальные системы ультразвуковой диагностики. На новых аппаратах специалисты смогут выполнять более точные обследования и проводить мониторинг беременности на всех сроках.

«Высокотехнологичное медицинское оборудование позволяет нам оказывать помощь на современном уровне, расширяя возможности в диагностике и восстановлении репродуктивного здоровья», — отметила главный врач Красноярского межрайонного родильного дома № 1 Ольга Кунилова.

В рамках национального проекта «Семья» в 2026 году планируется оснастить три перинатальных центра — в Красноярске, Ачинске и Норильске. Первое оборудование уже поступило в Ачинский перинатальный центр.