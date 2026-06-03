Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей

«Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших — убивают террористическими методами», — заявила Захарова на полях ПМЭФ.
Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду проинформировал, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево в ДНР.
Согласно предварительным данным, в результате атаки погибли семь человек, еще 11 получили ранения. Данные о пострадавших уточняются. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, десять пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.