Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова назвала удар ВСУ по автобусу в ДНР охотой на людей

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова охарактеризовала удары Вооруженных сил Украины по автобусу в Донецкой Народной Республике как «охоту на людей».

Источник: РИА "Новости"

«Охота на людей. Своих загоняют людоловами через насильственную мобилизацию в могилы. Наших — убивают террористическими методами», — заявила Захарова на полях ПМЭФ.

Глава ДНР Денис Пушилин утром в среду проинформировал, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал рейсовый автобус, следовавший по маршруту Москва — Симферополь, в городе Енакиево в ДНР.

Согласно предварительным данным, в результате атаки погибли семь человек, еще 11 получили ранения. Данные о пострадавших уточняются. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, десять пострадавших госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше