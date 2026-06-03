Ярмарку народных промыслов откроют на Нижневолжской набережной 4 июня

4 июня в Нижнем Новгороде откроется ярмарка народных художественных промыслов «Секреты мастеров», сообщили в мэрии города.
Традиционное место проведения — Нижневолжская набережная. Мероприятие продлится до 18 июля, павильоны будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.
Посетители смогут приобрести разнообразные изделия от более чем 40 мастеров:
предметы с хохломской и городецкой росписью;
украшения и игрушки;
деревянную посуду;
авторскую керамику;
изделия из кожи;
шоколад и городецкие пряники.
Ранее лучшие практики развития нижегородских НХП оценила делегация Совфеда. В 2025 году на поддержку предприятий данного сектора было выделено около 51,5 миллиона рублей.