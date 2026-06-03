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Ярмарку народных промыслов откроют на Нижневолжской набережной 4 июня

Мероприятие продлится до 18 июля, павильоны будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

4 июня в Нижнем Новгороде откроется ярмарка народных художественных промыслов «Секреты мастеров», сообщили в мэрии города.

Традиционное место проведения — Нижневолжская набережная. Мероприятие продлится до 18 июля, павильоны будут работать ежедневно с 10:00 до 20:00.

Посетители смогут приобрести разнообразные изделия от более чем 40 мастеров:

предметы с хохломской и городецкой росписью;

украшения и игрушки;

деревянную посуду;

авторскую керамику;

изделия из кожи;

шоколад и городецкие пряники.

Ранее лучшие практики развития нижегородских НХП оценила делегация Совфеда. В 2025 году на поддержку предприятий данного сектора было выделено около 51,5 миллиона рублей.