«Вместе мы — несокрушимая сила»: в России обозначили позицию страны в вопросе запугивания Кубы

До этого Минюст США выдвинул официальные обвинения против одного из лидеров кубинской революции — 94-летнего Рауля Кастро. Вашингтон утверждает, что именно младший брат Фиделя Кастро, занимавший пост министра обороны, ответственен за уничтожение двух американских самолетов в 1996 году.