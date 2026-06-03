Встреча «Тойоты» и «Ягуара» завершилась принудительным взысканием

Судебные приставы завершили спор двух участников дорожно-транспортного происшествия, взыскав с виновника аварии деньги за ремонт разбитого автомобиля. Калининградец, управлявший автомобилем марки «Тойота Ланд Крузер», при движении задним ходом столкнулся с остановившимся сзади автомобилем «Ягуар» и повредил его.
Страховая компания выплатила собственнику пострадавшей машины 400 тысяч рублей — лимит страхового возмещения по ОСАГО. Однако этой суммы не хватило на ремонт, стоимость которого превысила миллион рублей. Владелец «Ягуара» обратился в суд, который своим решением постановил взыскать с водителя «Тойоты» в счёт возмещения ущерба 650 тысяч рублей.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Московского района Калининграда. В качестве мер принудительного взыскания судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух калининградских квартир должника площадью 34 и 64 квадратных метра, а также двух легковых автомобилей — «БМВ» 2011 года выпуска и «Форд Мустанг» 2018 года выпуска. Одновременно был наложен арест на банковские счета гражданина.
Меры подействовали незамедлительно. В течение срока, отведённого для добровольного погашения задолженности, требуемая сумма поступила на депозитный счёт отделения. Права пострадавшей стороны восстановлены, ограничения со счетов и имущества должника сняты.