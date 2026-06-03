Встреча «Тойоты» и «Ягуара» завершилась принудительным взысканием

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Московского района Калининграда. В качестве мер принудительного взыскания судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух калининградских квартир должника площадью 34 и 64 квадратных метра, а также двух легковых автомобилей — «БМВ» 2011 года выпуска и «Форд Мустанг» 2018 года выпуска. Одновременно был наложен арест на банковские счета гражданина.