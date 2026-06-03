Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Встреча «Тойоты» и «Ягуара» завершилась принудительным взысканием

Судебные приставы завершили спор двух участников дорожно-транспортного происшествия, взыскав с виновника аварии деньги за ремонт разбитого автомобиля. Калининградец, управлявший автомобилем марки «Тойота Ланд Крузер», при движении задним ходом столкнулся с остановившимся сзади автомобилем «Ягуар» и повредил его. Страховая компания выплатила собственнику пострадавшей машины 400 тысяч…

Источник: Янтарный край

Судебные приставы завершили спор двух участников дорожно-транспортного происшествия, взыскав с виновника аварии деньги за ремонт разбитого автомобиля. Калининградец, управлявший автомобилем марки «Тойота Ланд Крузер», при движении задним ходом столкнулся с остановившимся сзади автомобилем «Ягуар» и повредил его.

Страховая компания выплатила собственнику пострадавшей машины 400 тысяч рублей — лимит страхового возмещения по ОСАГО. Однако этой суммы не хватило на ремонт, стоимость которого превысила миллион рублей. Владелец «Ягуара» обратился в суд, который своим решением постановил взыскать с водителя «Тойоты» в счёт возмещения ущерба 650 тысяч рублей.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Московского района Калининграда. В качестве мер принудительного взыскания судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении двух калининградских квартир должника площадью 34 и 64 квадратных метра, а также двух легковых автомобилей — «БМВ» 2011 года выпуска и «Форд Мустанг» 2018 года выпуска. Одновременно был наложен арест на банковские счета гражданина.

Меры подействовали незамедлительно. В течение срока, отведённого для добровольного погашения задолженности, требуемая сумма поступила на депозитный счёт отделения. Права пострадавшей стороны восстановлены, ограничения со счетов и имущества должника сняты.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше