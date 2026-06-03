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Строительство гостиницы на Береговой в Ростове одобрила экспертиза

Проект гостиницы в Ростове прошел экспертизу.

Источник: Комсомольская правда

Проект строительства зданий гостиничного обслуживания на Береговой в Ростове-на-Дону успешно прошел экспертизу. Об этом говорится на портале Единого государственного реестра заключений. Об этом сообщает «Городской репортер».

По информации издания, две башни высотой в 6 и 15 этажей возводят на участке площадью 1 418 кв. метров. Объект почти достроили. Ввести его в эксплуатацию планируют во втором квартале 2026 года. Застройщиком выступает ООО «НСК-Дон».

Разрешение выдали в связи с тем, что участок был приватизирован в 2005 году, до ввода ограничений на передачу береговых полос в частную собственность. Суд также не нашел оснований считать, что расположение гостиницы помешает пользоваться набережной Дона.

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