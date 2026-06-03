«Метеоры» начали ходить по скоростной речной линии Комсомольск — Николаевск

Это самый протяженный речной маршрут в Хабаровском крае. Протяженность линии 579 километров, во время движения теплоходы делают сразу восемь остановок в таких населенных пунктах, как Киселевка, Софийск, Мариинское, Богородское, Сусанино, Тахта, Иннокентьевка и Тыр. Работают на этой линии теплоходы «Капитан Князев» и «Сергей Торбин». Оба теплохода прошли всю необходимую подготовку и испытания перед стартом речной навигации. Из Комсомольска-на-Амуре теплоходы отправляются по вторникам, четвергам, пятницам и субботам, а из Николаевска-на-Амуре они будут ходить по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Узнать расписание рейсов можно на сайте краевого Минтранса. Билеты также можно купить в онлайн-режиме. Добавим, что речная навигация на Амуре планируется до 24 октября этого года включительно.