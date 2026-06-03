На Солнце произошла сильнейшая за полтора месяца вспышка

Ещё сутки назад ничто не предвещало подобной активности. Ситуация на светиле начала осложняться в середине 2 июня. С тех пор взрывы фиксируются примерно каждые семь часов, а их интенсивность неуклонно растёт. Следующую вспышку, уже максимального уровня X, исследователи ожидают около полудня в среду.