В Бауманке прошла встреча с директором газонефтехимического предприятия

В ходе встречи Игорь Климов рассказал, что уровень автоматизации производства в СИБУРе достигает 94%. Лицензирующие компании и импортные технологии практически полностью заменены собственными разработками. Говоря о портрете инженера будущего, он подчеркнул необходимость сочетания глубокой профессиональной экспертизы и широкого системного мышления.
Также спикер отметил, что сегодня востребованы знания смежных областей — механики, метрологии, энергетики, умение понимать технологические процессы в экономическом контексте, оценивать влияние решений на стоимость. Игорь Климов отдельно упомянул возрождение престижа профессии: в России стабильно развиваются компании с собственным производством, где спрос на инженеров высок как никогда.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.