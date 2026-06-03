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В Бауманке прошла встреча с директором газонефтехимического предприятия

Он рассказал об особенностях производства в СИБУРе и портрете инженера будущего.

Источник: Национальные проекты России

Исполнительный директор предприятия СИБУР Игорь Климов выступил в Московском государственном техническом университете (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в вузе.

В ходе встречи Игорь Климов рассказал, что уровень автоматизации производства в СИБУРе достигает 94%. Лицензирующие компании и импортные технологии практически полностью заменены собственными разработками. Говоря о портрете инженера будущего, он подчеркнул необходимость сочетания глубокой профессиональной экспертизы и широкого системного мышления.

Также спикер отметил, что сегодня востребованы знания смежных областей — механики, метрологии, энергетики, умение понимать технологические процессы в экономическом контексте, оценивать влияние решений на стоимость. Игорь Климов отдельно упомянул возрождение престижа профессии: в России стабильно развиваются компании с собственным производством, где спрос на инженеров высок как никогда.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.