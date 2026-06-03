Гендиректор КППК: запуск паровозного поезда в Багратионовск даст новый поток туристов

Открытие замка Прейсиш-Эйлау и запуск паровозного пригородного поезда по маршруту Калининград-Багратионовск дадут «новый глоток воздуха и новый поток туристов» в муниципалитет. Об этом сообщил гендиректор КППК Айнур Ахмедов.
По его словам, запуск поезда разгружает приморское направление. Один вагон вмещает 60 пассажиров. Первым рейсом в Багратионовск приехали 165 пассажиров.
«Многие приезжают со времён ковида не в первый, не во второй раз. Посмотрев основные места — это Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск, — люди начинают ехать на восток области. В прошлые годы пользовалась популярностью Краснолесье, Железнодорожный, сейчас вот набирает популярность Багратионовск. Конечно, такое событие — открытие замка и запуск пригородного поезда на паровозной тяге — бесспорно даст новый глоток воздуха и новый поток туристов сюда», — сказал Ахмедов.
Гендиректор КППК подчеркнул, что остаются и другие плановые поезда. «Это такое же плановое сообщение, такой же пригородный поезд, только на паровозной тяге. Также ходят дачные поезда сюда — это рельсовые автобусы наши, рабочие поезда, которые утром рабочее население везут везут в Калининград», — добавил он.
Поезд отправился в первый рейс утром во вторник, 2 июня. Стоимость билета в обе стороны составляет 218 рублей. Состав будет курсировать без остановок два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Отправление с Южного вокзала — в 10:30, а из Багратионовска — в 17:10.
Также 2 июня состоялось техническое открытие замка Прейсиш-Эйлау, который «является третьим по времени возведения на территории области».
В 2022 году форбург замка Прейсиш-Эйлау за 7,6 млн рублей приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент». Весной 2023 года на территории начались противоаварийные работы. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.
В сентябре 2024 года Владислав Мазурок, учредитель и гендиректор компании «ГринАртДевелопмент», выступающей инвестором, рассказал «Новому Калининграду», что запуск средств размещения в Сказочной деревне, открытие входных групп замка, сувенирного павильона и таверны было запланировано на позднюю весну 2025 года. Также в первый этап реновации замка должны были войти прогулочные галереи и часть пейзажного парка. Позже сроки были перенесены.