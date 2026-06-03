Поиск Яндекса
Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гендиректор КППК: запуск паровозного поезда в Багратионовск даст новый поток туристов

Первым рейсом в Багратионовск приехали 165 пассажиров.

Открытие замка Прейсиш-Эйлау и запуск паровозного пригородного поезда по маршруту Калининград-Багратионовск дадут «новый глоток воздуха и новый поток туристов» в муниципалитет. Об этом сообщил гендиректор КППК Айнур Ахмедов.

По его словам, запуск поезда разгружает приморское направление. Один вагон вмещает 60 пассажиров. Первым рейсом в Багратионовск приехали 165 пассажиров.

«Многие приезжают со времён ковида не в первый, не во второй раз. Посмотрев основные места — это Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск, — люди начинают ехать на восток области. В прошлые годы пользовалась популярностью Краснолесье, Железнодорожный, сейчас вот набирает популярность Багратионовск. Конечно, такое событие — открытие замка и запуск пригородного поезда на паровозной тяге — бесспорно даст новый глоток воздуха и новый поток туристов сюда», — сказал Ахмедов.

Гендиректор КППК подчеркнул, что остаются и другие плановые поезда. «Это такое же плановое сообщение, такой же пригородный поезд, только на паровозной тяге. Также ходят дачные поезда сюда — это рельсовые автобусы наши, рабочие поезда, которые утром рабочее население везут везут в Калининград», — добавил он.

Поезд отправился в первый рейс утром во вторник, 2 июня. Стоимость билета в обе стороны составляет 218 рублей. Состав будет курсировать без остановок два раза в неделю — по вторникам и четвергам. Отправление с Южного вокзала — в 10:30, а из Багратионовска — в 17:10.

Также 2 июня состоялось техническое открытие замка Прейсиш-Эйлау, который «является третьим по времени возведения на территории области».

В 2022 году форбург замка Прейсиш-Эйлау за 7,6 млн рублей приобрела петербургская компания «ГринАртДевелопмент». Весной 2023 года на территории начались противоаварийные работы. По задумке инвесторов, Прейсиш-Эйлау должен стать мультифункциональным пространством с гостиницей, рестораном, выставочными залами и концертной площадкой.

В сентябре 2024 года Владислав Мазурок, учредитель и гендиректор компании «ГринАртДевелопмент», выступающей инвестором, рассказал «Новому Калининграду», что запуск средств размещения в Сказочной деревне, открытие входных групп замка, сувенирного павильона и таверны было запланировано на позднюю весну 2025 года. Также в первый этап реновации замка должны были войти прогулочные галереи и часть пейзажного парка. Позже сроки были перенесены.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше