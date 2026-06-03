Гендиректор КППК: запуск паровозного поезда в Багратионовск даст новый поток туристов

«Многие приезжают со времён ковида не в первый, не во второй раз. Посмотрев основные места — это Балтийск, Зеленоградск, Светлогорск, — люди начинают ехать на восток области. В прошлые годы пользовалась популярностью Краснолесье, Железнодорожный, сейчас вот набирает популярность Багратионовск. Конечно, такое событие — открытие замка и запуск пригородного поезда на паровозной тяге — бесспорно даст новый глоток воздуха и новый поток туристов сюда», — сказал Ахмедов.