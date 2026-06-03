Конференция «Нивх диф» на нивхском языке прошла в Николаевском районе

30 мая в рамках Года единства народов России в Николаевском районе прошла конференция «Загадочный нивх диф». На мероприятии, организованном в межпоселенческом районном Доме культуры, говорили на нивхском языке. На встрече прошел конкурс учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся Хабаровского края «В семье единой», посвященный Году единства народов России. Участники — студенты и школьники из Николаевска-на-Амуре, Николаевского и Ульчского районов выступили с работами, посвященными культуре, фольклору и родным языкам. Проекты оценивало жюри. Вне конкурса участники мероприятия прочитали доклады о жизни и творчестве выдающихся представителей нивхского народа, прошел концерт и мастер-класс по родному языку на темы «Семья» и «Традиционная одежда». Все участники получили сертификаты, а победители и призеры — дипломы и ценные подарки. «С 1 января в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина реализуется новая концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года. Вопросу поддержки родных языков и культуры малочисленных этносов там уделяется большое внимание, включая интеграцию малочисленных народов в информационное и цифровое пространство», — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев. Конференцию организовали за счет субсидий из краевого бюджета на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов в рамках реализации профильной госпрограммы.