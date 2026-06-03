Дмитрий Медведев: Предварительное голосование ЕР — одна из самых эффективных предвыборных практик

Списки кандидатов партия утвердит на первом этапе Съезда «Единой России» — он состоится 28 июня. В настоящее время готовится новая Народная программа, которая формируется на основе наказов жителей страны и станет основным документом на следующие пять лет. Поступило свыше 1,5 миллионов инициатив от граждан. Сбор продолжается.