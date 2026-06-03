Дмитрий Медведев: Предварительное голосование ЕР — одна из самых эффективных предвыборных практик

В предварительном голосовании «Единой России» приняли участие более 10 миллионов россиян. От кандидатов поступило 22 тысячи заявлений.
«Уровень конкуренции был очень высоким. В среднем — почти 12 человек претендовали на 1 место в Государственной Думе, по 7 изъявляли желание баллотироваться в региональные парламенты», — отметил Председатель партии Дмитрий Медведев.
Лидерами по абсолютному количеству участников предварительного голосования стали Московская область, Москва и Краснодарский край.
«Хочу выделить Московский регион, в который входят Московская область и Москва, где проголосовали более миллиона. Наши избиратели — безусловно, это большая поддержка нашей партии», — отметил Председатель Высшего совета ЕР Борис Грызлов.
Москвичи продемонстрировали высокую активность. Здесь проголосовали почти 400 тысяч избирателей.
Шесть участников СВО одержали победу в предварительном голосовании «Единой России» по одномандатным округам Москвы для последующего выдвижения на выборы депутатов Госдумы. Всего от участников СВО было зарегистрировано 1300 заявок, 480 бойцов и ветеранов спецоперации стали победителями голосования.
С 2009 года участие в предварительном голосовании стало для кандидатов от ЕР обязательным. Ключевой особенностью процедуры является ее открытость. Избиратели сами формируют список кандидатов путем открытого всенародного голосования. Сейчас процедура проходит в электронном формате, с верификацией через портал «Госуслуги».
Списки кандидатов партия утвердит на первом этапе Съезда «Единой России» — он состоится 28 июня. В настоящее время готовится новая Народная программа, которая формируется на основе наказов жителей страны и станет основным документом на следующие пять лет. Поступило свыше 1,5 миллионов инициатив от граждан. Сбор продолжается.