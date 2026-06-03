Татьяна Ким: Wildberries работает над созданием собственного мессенджера

— На самом деле, это логичная, с одной стороны, история, поскольку у нас крупнейший в стране оператор наружной рекламы. Но, поскольку рынок у нас очень сильно красный в этом направлении, и я, например, не совсем согласна с тем, как у нас развивается бизнес по подписке в стране, но он уже сформировался, как есть. Всем понятно, что это нерентабельная история, и там пошли разные перекосы. Конечно, если мы будем заходить сюда, нужно придумать что-то новенькое, что-то необычное, — заявила Ким в беседе с ТАСС.