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Татьяна Ким: Wildberries работает над созданием собственного мессенджера

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, который может выйти на международный рынок. Об этом в среду, 3 июня, рассказала глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

Wildberries работает над созданием собственного мессенджера, который может выйти на международный рынок. Об этом в среду, 3 июня, рассказала глава Wildberries & Russ (РВБ) Татьяна Ким.

По ее словам, сейчас приложение работает в тестовом режиме для работников корпорации. Пока им пользуются для решения внутренних проблем, однако в РВБ рассматривают вывод мессенджера на зарубежные рынки после его доработки.

— На самом деле, это логичная, с одной стороны, история, поскольку у нас крупнейший в стране оператор наружной рекламы. Но, поскольку рынок у нас очень сильно красный в этом направлении, и я, например, не совсем согласна с тем, как у нас развивается бизнес по подписке в стране, но он уже сформировался, как есть. Всем понятно, что это нерентабельная история, и там пошли разные перекосы. Конечно, если мы будем заходить сюда, нужно придумать что-то новенькое, что-то необычное, — заявила Ким в беседе с ТАСС.

Ранее Минпромторг России предложил ограничить полномочия маркетплейсов в вопросах ценообразования. При этом право устанавливать стоимость продукции планируется оставить исключительно за продавцами.

30 марта компания «М. Видео», генеральным директором которой назначили экс-супруга Ким — Владислава Бакальчука, — подала заявление в Федеральную антимонопольную службу на Wildberries.

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